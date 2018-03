Eurofighter: Sendet Österreich Friedenssignale an Airbus?

Nun scheint Österreich die Schubumkehr in Sachen Eurofighter einzuleiten und könnte den Ausstieg von diesem Eurofighter-Ausstieg vorbereiten. So will Österreichs neuer Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) erneut „alle Optionen der Luftraumüberwachung auf den Prüfstand“ stellen. Am Donnerstag präsentierte Kunasek deshalb eine neue „Evaluierungskommission“. Bis Ende Juni 2018 soll diese Kommission prüfen, ob der Eurofighter nun doch tauglich für die Verteidigung des Alpenlandes ist. Beobachter deuten diese Evaluierung der Evaluierung als mögliches Friedensangebot von Österreich an Airbus.