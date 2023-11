Streit um Benediktiner Weißbier: Bayerisch oder nicht – ist das egal?

So war es schon vor Jahren, als die Ettaler und Andechser Benediktiner zusammen und erfolglos im Streit gegen einen Konkurrenten aus Baden-Württemberg zu Felde zogen, der die Wörter „Kloster“ und „Klosterbräu“ verwendete. Die Verbraucher, so die Richter, orientierten sich nicht an Logos, sondern an Geschmacksrichtungen und Biergattungen. Und selbst im Freistaat nehmen es nicht alle so genau wie die Andechser Mönch-Manager, die ausschließlich in der klostereigenen Braustätte produzieren. Auf den Etiketten der zum belgischen Konzern Anheuser-Busch InBev gehörenden Marke Franziskaner hebt ein Bettelmönch den Krug. Der Name der Münchner „Bräustatt bey den Franziskanern“, erstmals 1363 erwähnt, ist laut Firmen-Website jedoch „auf das Franziskaner-Kloster zurückzuführen, das schräg gegenüber lag und mit dem wohl immer reger Austausch stattfand.“ Das Paulaner-Kloster im Münchner Stadtteil Au gibt es seit 1799 nicht mehr. Die Biere mit dem Mönch auf dem Etikett werden längst am nördlichen Stadtrand gebraut.



