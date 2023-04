Streit um die Bierflasche Sind acht Cent Pfand zu wenig?

Der Brauer-Bund hat deshalb bereits eine Umfrage in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie Verbraucher auf eine Pfanderhöhung reagieren würden. Bislang kaufen drei Viertel der Deutschen Getränke in Mehrwegflaschen. 47 Prozent der Verbraucher geben an, dass sie Flaschen und Kästen bereits innerhalb einer Woche wieder zum Händler zurückgeben. Weitere 47 Prozent geben nach eigenen Angaben ihr Leergut immerhin innerhalb eines Monats zurück. Doch nur 22 Prozent der Befragten erklärten, dass ein höherer Pfand für sie ein Anreiz sein könnte, das Leergut schneller zurückzubringen. Eicheles Fazit: „Manche, die jetzt nach einer sofortigen Erhöhung des Pfandbetrags rufen, verbinden damit Erwartungen, die sich nicht erfüllen lassen.“



