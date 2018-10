Streit um Diesel-Nachrüstung VW-Chef Diess fordert eine sachlichere Debatte

Berlin Im Streit um mögliche Diesel-Fahrverbote wegen zu schmutziger Luft in deutschen Städten hat VW-Konzernchef Herbert Diess eine zu emotionale Diskussion kritisiert. „Wir sehen da schon Verantwortung für uns, gerade bei Volkswagen“, sagte er am Donnerstag in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. „Dennoch halte ich die Diskussion, die wir jetzt führen, für zu emotional.“