Streit um Glyphosat 10 oder doch 20 Milliarden? Die Antworten zum möglichen Bayer-Vergleich

Was bedeutet ein Vergleich für die Aktie?

Viele Analysten erwarten, dass sich die Bayer-Aktie bei einem Vergleich, der im finanziellen Rahmen bleibt, von derzeit rund 76 Euro in Richtung 90 Euro entwickelt. Danach könnte es sogar noch höher gehen. Die Baader-Bank, die die Bayer-Aktie zum Kauf empfiehlt, sieht ein Kursziel von 123 Euro.



Was sind jetzt noch die Knackpunkte?

Strittig ist die Summe und die Definition der Fälle, die für eine Entschädigung infrage kommen. Bei beiden Punkten schien es zuletzt so, als würden sich die Parteien annähern. Die Frage ist vor allem, wie künftige Fälle zu behandeln sind – bei Patienten, die erst künftig eine Krebsdiagnose erhalten und für ihre Krankheit dann den Gebrauch von Glyphosat verantwortlich machen. Bayer-Vorstandschef Baumann machte Ende vergangenen Jahres klar, „dass Bayer nur einem Mediationsergebnis zustimmen wird, das wirtschaftlich sinnvoll und so strukturiert ist, dass es den Verfahrenskomplex zu einem vernünftigen Abschluss bringt.“