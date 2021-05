Streit um Impfstoff-Patente „Die Pharmakonzerne haben ihren Reibach bereits gemacht“

Wie lassen sich Unternehmen zur Zusammenarbeit mit Covax motivieren?

Daran forsche ich gerade gemeinsam mit meinem Kollegen Craig Smith von der französischen Wirtschaftshochschule INSEAD und einigen Doktorandinnen. Das größte Problem von Covax besteht im Moment darin, dass die bestehenden Impfstoffe durch bilaterale Verträge mit Nationalstaaten aufgekauft wurden. Covax war einfach kein kompetitiver Partner. Nun besteht aber die Angst der Unternehmen, Patente zu verlieren, wenn sie Covax und den Entwicklungsländern nicht etwas entgegenkommen. Und dann gibt es natürlich noch die Opportunitätsgründe, also das wirtschaftliche Kalkül: Nachdem die Märkte in den Industrieländern in absehbarer Zeit weitgehend versorgt sind, bieten sich die Entwicklungsländer als neue Märkte an. Es ist sicher kein Zufall, dass Covax in jüngster Zeit viele Abschlüsse mit Herstellern wie etwa Moderna erzielen konnte. Was wir aber überdies sehen, sind Unternehmen und deren Konzernchefs, die das Thema globale Impfstoffversorgung aus moralischen Gründen sehr ernst nehmen. Patients first, wie es in der Branche heißt. Hier gibt es aber noch Luft nach oben.



