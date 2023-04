Streit um Recyclingmaterial Coca-Cola fordert ersten Zugriff auf PET-Flaschen

„Aktuell gehen in Deutschland 55 Prozent der Einwegpfandflaschen in einem Downcycling verloren. Das Material wird zu Textilien, zu Autoreifen, zur Putzmittelflasche oder Kosmetikverpackung“, sagt Rothhammer. Das PET in diesen Produkten lässt sich nicht mehr zu Getränkeflaschen recyceln. „Für den Kreislauf ist es dann verloren, der Großteil landet in der Verbrennung.“