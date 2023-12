Strompreis für die Industrie Warum das Vertrauen in den Standort Deutschland schwindet

Wenige Tage nach dem Urteil bin ich in Neuss, in der Aluminiumhütte von Speira. Dort haben sie entschieden, in diesem Jahr die Produktion von Primäraluminium einzustellen. Nach 61 Jahren Produktion vor Ort. Wegen der anhaltend hohen Strompreise. Für die Anodenöfen, in denen das Aluminium entsteht, sind große Mengen an Strom erforderlich. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Volker Backs, der Geschäftsführer, hat immer wieder, genau genommen seit Beginn der Energiekrise im Herbst 2021, darauf hingewiesen, dass es so kommen wird, wenn die Politik nichts tut. An ihm lag’s nicht. Irgendwann mussten sie reagieren. Und das Strompreispaket? Ja, schon nicht schlecht, ist der Tenor. Aber eben zu wenig, um damit für die Zukunft kalkulieren zu können. „Wir treffen Investitionsentscheidungen für die nächsten 10, 20 Jahre, nicht für zwei oder fünf Jahre“, sagt Backs.