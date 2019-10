Stromproduzent RWE senkt Beteiligung an Eon leicht

Der Essener Stromproduzent RWE hat seine gerade erst erworbene Beteiligung an dem Energiekonzern Eon leicht gesenkt. RWE reduzierte seinen Anteil zum 1. Oktober von 16,67 Prozent auf 15 Prozent, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. RWE erhielt die Eon-Aktien im Zuge des groß angelegten Geschäftetauschs mit dem Essener Konkurrenten. Eon hatte zuvor die RWE-Tochter Innogy übernommen. Eon wird sich dabei künftig ganz auf Netze und Vertrieb konzentrieren und das Geschäft mit erneuerbaren Energien komplett an RWE weiterreichen. RWE führt den Anteil an Eon als Finanzbeteiligung.