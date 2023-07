Stromsteuer-Hilfen „Das Ende des Spitzenausgleichs ist ein vernichtendes Signal“

Ökonom Lion Hirth, Professor an der Hertie School in Frankfurt, sieht die Debatte um den Spitzenausgleich als guten Anlass, die Energiebesteuerung in Deutschland zu reformieren. „Heute kommt ein Großteil unseres Stroms aus Wind und Sonnenenergie“, sagt der Ökonom. Vergangenes Jahr lag der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland bei 46,2 Prozent. Hirths Vorschlag: Der Industrie entgegenkommen, in dem man die Stromsteuer für Unternehmen in allen Branchen absenkt. Damit könnte die Unternehmerin Andrea Thoma-Böck vorerst wieder ruhiger schlafen.



