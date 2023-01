Studie Deutschlands wertvollste Marken – Weltspitze!

Dennoch sei der Technologie-Sektor nach wie vor der mit den weltweit wertvollsten Marken, heißt es in der Studie. Insgesamt kann die Tech-Branche demnach 1,2 Billionen US-Dollar an Markenwert vorweisen, was knapp 15 Prozent des Gesamtwerts aller 500 gelisteten Marken entspricht. Zudem sind viele weitere Marken im Ranking vertreten, die dort zwar nicht direkt als Tech-Unternehmungen gelten, aber doch eng mit dem Tech-Sektor verbunden sind – etwa der an der Spitze stehende Einzelhändler Amazon oder Medienmarken wie Google, TikTok oder Facebook.