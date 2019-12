Studie In Deutschland sind 2019 so wenig Autos wie seit 22 Jahren nicht mehr gebaut worden

Der Anteil an der Weltproduktion sank demnach auf 5,9 Prozent, 1997 waren es noch 11,8 Prozent. Das bedeutet, dass nur noch jedes 17. Auto in Deutschland gebaut wird. Die Studie lag der Deutschen Presse-Agentur vor, zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ darüber berichtet.