Substrat-Industrie im Wandel Der Torf, der Mittelstand und das Klima

Deutschland beherbergt neben den Niederlanden die größte Substratindustrie in Europa. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Torf hauptsächlich zum Heizen benutzt. Aber spätestens in den Wirtschaftswunderjahren, als mehr und mehr Menschen ihre Gärten bestellten, erkannte man den großen Nutzen von Torf fürs Pflanzenwachstum. So entstand eine Industrie rund um den Torf-Abbau, vor allem in Niedersachsen, wo sich heute rund 95 Prozent der bundesweiten Abbaugebiete befinden. Hier sitzen die meisten Vertreter dieser mittelständisch geprägten Branche, wie etwa das Familienunternehmen Hawita; aber auch die Branchengröße Klasmann-Deilmann, Weltmarktführer für Natursubstrate.