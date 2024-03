Substrat-Industrie im Wandel Der Torf, der Mittelstand und das Klima

In der Tat forscht die Industrie seit einigen Jahren intensiv an Torf-Ersatz. Mit am besten eignet sich Kokosmark, das zumeist aus Indien und Sri Lanka importiert werden muss. Aber auch Holzfasern, Grüngutkompost und Rindenhumus werden den Substraten beigemengt, um den Torf-Anteil zu reduzieren. Auch der IVG unterstützt diesen Trend: „Der Markt an torffreien Erden ist enorm gewachsen“, sagt Philip Testroet. Vor allem im Segment des Hobbygartenbaus, also der klassischen Blumenerde, geht es voran: Laut IVG haben die Hersteller im Bundesdurchschnitt den Torf-Anteil bereits auf 43 Prozent gesenkt. Etwa 25 Prozent aller in Deutschland produzierten Blumenerden sind gar torffrei. Die Kölner Baumarktkette Toom hat vor ein paar Jahren angekündigt, bis 2025 das gesamte Erdensortiment auf torffreie Alternativen umstellen zu wollen.