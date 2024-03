Substrat-Industrie im Wandel Der Torf, der Mittelstand und das Klima

Mit dieser Baltikum-Verlagerung steht der Weltmarktführer für einen Trend seiner Branche. Denn im Baltikum gibt es vergleichsweise viele degenerierte, also ausgetrocknete Moore. Als die baltischen Staaten noch zur früheren Sowjetunion gehörten, wurde dort Torf in großen Mengen als Brennstoff genutzt. Die politischen Vorgaben zur Torf-Entnahme und zur Renaturierung, betont Böcking, entsprächen in den baltischen Staaten vollständig den europäischen Umweltstandards. Auch Wettbewerber Hawita gründete 1996 in Lettland einen Betrieb und sicherte sich Lizenzen zum Torf-Abbau vor Ort. Heute betreibt Hawita in Lettland ein Torfwerk und zwei verarbeitende Betriebe.