Subunternehmer in der Fleischindustrie Diese Männer liefern Tönnies die Werkarbeiter

Der Konkurrent MGM sieht dem weniger entspannt entgegen. „Natürlich ist es ein Problem, wenn MGM in diesen Bereichen nicht mehr tätig sein könnte“, sagt Anwalt Thomas Kuhn, der das Unternehmen vertritt. Wie die Unternehmensgruppe darauf reagiert, sei noch nicht endgültig entschieden, sagt Kuhn. „Die Planungen dazu laufen noch.“

Immerhin: Kuhns Klient Dumitru Miculescu hat in seiner Heimat noch genügend andere Geschäfte. Nur in seinem Fernsehsender laufen dann vielleicht weniger Werbespots für die Arbeit in deutschen Schlachtbetrieben.



