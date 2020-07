Subunternehmer in der Fleischindustrie Diese Männer liefern Tönnies die Werkarbeiter

Dumitru Miculescu ist das, was man in Rumänien einen Lokalbaron nennt. Der Lokalfernsehsender gehört zu seinen Besitztümern, ebenso wie zahlreiche weitere Unternehmen. In seiner Heimatregion Dâmbovița im südlichen Rumänien ist Miculescu Unternehmer, Medienbesitzer, Politiker und Arbeitsvermittler zugleich. Doch sein wohl wichtigstes Geschäft findet mittlerweile nicht mehr in seiner Heimat statt, sondern in Deutschland: Jedes Jahr bringt Miculescu Scharen von rumänischen Arbeitern hier her.