Subventionswettlauf „Im Zentrum der kanadischen Wirtschaft steht der Mittelstand“

Beachtlich an Champagnes Förderpolitik ist auch, dass er sie mit sehr viel persönlicher Nahbarkeit verknüpft. Nicht nur, dass er sagt, er sei in sehr engem Kontakt mit vielen deutschen CEOs, mit „Oliver“ (Blume) von Volkswagen, mit „Ola“ (Källenius) von Mercedes-Benz oder mit „Martin“ (Brudermüller) von BASF. Auch im Fall des Mittelständlers Duravit hat Champagne sich persönlich bemüht, war erreichbar, per SMS, per WhatsApp, per whatever. Auch wenn es bei allen unternehmerischen Entscheidungen um die Wirtschaftlichkeit, das Geld, geht, scheint dieser persönliche Einsatz Champagnes aufzufallen, nicht nur bei Duravit, auch aus dem Volkswagen-Umfeld ist viel Positives zu hören.