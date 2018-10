Südkorea stimmt Fusion zu Linde und Praxair fehlt für ihren Deal nur noch grünes Licht aus den USA

Die Fusion der Industriegase-Konzerne Linde und Praxair hängt nur noch an der Zustimmung der Wettbewerbshüter in den USA. Nach der chinesischen Wettbewerbsbehörde hat auch Südkorea einer Fusion des deutschen Indusriegaseherstellers und Anlagenbauers Linde mit dem US-Unternehmen Praxair zugestimmt. Die Behörden in Südkorea hätten dem Zusammenschluss unter Auflagen zugestimmt, teilten die Fusionspartner am Montag mit. Bis zum 24. Oktober brauchen sie grünes Licht von allen Aufsichtsbehörden weltweit, damit der milliardenschwere Zusammenschluss über die Bühne gehen kann. Aus den USA waren zuletzt Signale gekommen, dass die Federal Trade Commission (FTC) zwar Nachforderungen stelle, diese aber nicht so schwerwiegend seien, dass die Transaktion gefährdet sei.