Südzucker Erste Superzucker-Fabrik entsteht im Rhein-Main-Gebiet

Der vor wenigen Jahren vom inzwischen mehr als 100 Jahre alten Wissenschaftler Avraham Baniel erfundene und nun künftig bei Südzucker hergestellte Superzucker lässt sich vorerst nur in festen Lebensmitteln verwenden. In süßen Limonaden verliert er momentan noch seine Superkraft. DouxMatok entwickelt allerdings bereits an einem Superzucker, der sich auch in Getränken einsetzen lässt.