Svolt Energy Technology: Chinesischer Batteriehersteller plant Produktion in Europa

Erster Kunde der Fertigungsstätte in Europa werde zunächst wohl Chinas größter Geländewagenproduzent Great Wall Motor sein, aus dem Svolt 2018 hervorgegangen ist. Svolt sei aber auch in Verhandlungen, „deutsche und französische Autohersteller“ zu beliefern, sagte Svolt-Manager Cao Fubiao. BMW hatte vor einem Jahr mit Great Wall eine Gemeinschaftsfirma für E-Autos in China gegründet.