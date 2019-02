T-Mobile US, Osram, Twitter Die Quartalszahlen des Tages

Das Unternehmen hatte bereits Ende Januar schwache operative Ergebnisse vorgelegt. Schwache Geschäfte in der Automobilindustrie sowie bei mobilen Endgeräten belasteten. Negativ bemerkbar machte sich zudem die Wachstumsschwäche in China. Osram verschärft deswegen sein Sparprogramm. Bis 2020 sollen 160 bis 180 Millionen Euro gespart werden, bislang hatte Osram 130 bis 140 Millionen Euro als Ziel. So will Osram etwa hunderte Stellen am Standort in Regensburg abbauen.



Gewinn von Heidelberger Druck unter Vorjahr

Der Hersteller von Druckmaschinen hat in den ersten neun Monaten (per Ende Dezember) weniger verdient. Bei einem Umsatzplus von zwei Prozent auf 1,7 Milliarden Euro schrumpfte der operative Gewinn (Ebit) ohne Restrukturierungsergebnis auf 49 (Vorjahr: 54) Millionen Euro. Der hohe Auftragsbestand stimmte den Vorstand indes zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen.