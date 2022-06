„Tag der Industrie“ in Berlin Die Angst der deutschen Industrie vor dem Absturz

Angela Titzrath, Chefin der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), wird wie Schaeffler ebenfalls durch mehrere Krisen erschüttert. Drei bis vier Prozent der Produktionsmengen befänden sich derzeit auf dem Schiff oder hänge irgendwo fest – Auswirkungen vor allem der Zero-Covid-Politik in China und Logistikprobleme in Los Angeles. HHLA habe viele Sonderflächen gemietet, um Container zu parken. Die Unpünktlichkeitsquote liege bei 99 Prozent, „derzeit kommt also kein Container pünktlich“, sagt Titzrath. Kommunikation und Kooperation seien die Schlüsselwörter, um die Logistikkrise zu lösen.



Als Einzelkrise wäre das machbar. Doch es kommen weitere hinzu. Vor allem die aktuelle Lage im HHLA-Hafen Odessa mache ihr Sorgen. Der Hafen gehört seit einiger Zeit zum Unternehmen. Am 24. Februar, dem Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine, bekam sie einen Anruf ihres Mitarbeiters. „Wir haben Krieg. Was sollen wir machen?“ Titzrath orderte an, zwei Schiffe abzufertigen und die 480 Mitarbeiter zunächst in Sicherheit zu bringen. Der Hafen operiere heute nur landseitig, sei vom Wasser aus nicht mehr erreichbar. Inzwischen seien viele Mitarbeiter im Ausland. 32 Angestellte seien im Einsatz an der Waffe. „Wir erleben gerade eine weitere Welle“, sagt Titzrath. „Jetzt werden weitere Mitarbeiter gezogen.“ Das sei jetzt eine „sehr herausfordernde Situation“.