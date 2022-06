„Tag der Industrie“ in Berlin Fünf Weltkrisen für die deutsche Industrie

Man hätte den „Tag der Industrie“ auf kaum ein besseres Datum legen können – oder ungünstiger, je nach Sichtweise. An Dramatik ist der #TDI2022, den der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in Berlin zwei Tage lang organisiert, jedenfalls kaum zu toppen. Wladimir Putin dreht in diesen Tagen sukzessive den Gashahn ab - und deutsche Konzerne und Weltmarktführer treffen sich zum Austausch in der Berliner Verti Music Hall. Die Industrie braucht Strom aus Gas, um Glashütten, Produktionslinien und Chemiewerke am Laufen zu halten. Und sie benötigt Gas etwa für Produkte in der agrarchemischen Industrie. Die hohe Abhängigkeit von Gas „macht uns natürlich Sorgen“, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm.