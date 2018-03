Takeda: Japanischer Pharmariese prüft Übernahme von Konkurrent Shire

LondonIn der internationalen Pharmabranche bahnt sich eine weitere milliardenschwere Übernahme an. Japans größter Pharmakonzern Takeda teilte am Mittwoch mit, ein Gebot für den an der Londoner Börse gelisteten Rivalen Shire zu prüfen. Das Vorhaben sei noch in der Sondierungsphase und der auf Medikamente zur Behandlung von seltenen Krankheiten und Hyperaktivität spezialisierte Konzern sei noch nicht angesprochen worden.