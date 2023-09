Tarifstreit: Gewerkschaft UAW macht Chrysler-Mutter Stellantis neues Angebot

Die Gewerkschaft plant Insidern zufolge für Freitag einen Streik in weiteren Werken der großen drei US-Autohersteller Stellantis, General Motors und Ford, sollte es keine größeren Fortschritte in den Tarifverhandlungen geben. UAW-Präsident Shawn Fain wolle am Freitagmorgen (Ortszeit) neue Ziele in einer Online-Ansprache bekanntgeben, so die Insider.