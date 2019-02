 Tarifstreit: IG Metall kündigt weitere Proteste der Stahlkocher an

Bis zur nächsten Verhandlung am 18. Februar sollen viele weitere Proteste folgen. Für Dienstag seien Beschäftigte von Thyssen-Krupp und ArcelorMittal in Bochum, Kreuztal und Duisburg zu Warnstreiks aufgerufen. Am Montag hatten in Dortmund 350 Beschäftigte der Thyssen-Krupp Steel Europe die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem sechs Prozent mehr Lohn, 1.800 Euro zusätzliche Urlaubsvergütungen sowie Weiterführung der Tarifverträge zur Altersteilzeit.