Tarifstreit: IG Metall nicht zu Lohnzugeständnissen bei Opel bereit

IG Metall und Betriebsrat verlangten in einem Rundschreiben an die Belegschaft erneut einen „langfristig angelegten Opel-Zukunftsplan mit einem entsprechenden Kündigungsschutz sowie zukunftsträchtigen Produkt- und Projektbelegungen“ für die einzelnen Werke. Auf dieser Grundlage könne man über neue Tarifverträge für die Zeit nach 2020 verhandeln. Das Management sei in der Bringschuld und habe nach monatelangen Verhandlungen „bis heute“ keine zufriedenstellenden Vorschläge auf den Tisch gelegt. Am Beispiel Eisenach habe man zudem gezeigt, dass die von PSA formulierten Kostenziele auch ohne weitere Lohnzugeständnisse sogar übertroffen werden könnten.