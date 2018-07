Tausende Mitarbeiter betroffen General Electric Deutschland schrumpft sich klein

Der GE-Deutschland-Chef begründete diesen Schritt damit, dass das Unternehmen hierzulande in der Vergangenheit „die selbst gesteckten Ziele nicht immer in vollem Umfang umsetzen“ konnte. Bei der Neuausrichtung in Deutschland soll laut Dierker vor allem der Additive-Manufacturing-Sparte ein hoher Stellenwert zukommen. GE hatte Ende Juni bekanntgegeben, das Medizintechnik-Geschäft eigenständig an die Börse zu bringen, sich von der Öl- und Gas-Sparte Baker Hughes zu trennen sowie das Geschäft mit Gasmotoren und Stromaggregaten mit der österreichischen Tochter Jenbacher an den Finanzinvestor Advent abzugeben.