Tausende Mitarbeiter betroffen General Electric streicht jeden dritten Job in Deutschland

Der US-Mischkonzern General Electric (GE) will in Deutschland ein Drittel seiner 10.000 Stellen streichen. Tausende Mitarbeiter in den Bereichen Bereiche Healthcare, Öl und Gas sowie Distributed Power sollen betroffen sein, sagte GE-Deutschland-Chef Wolfgang Dierker gegenüber dem Magazin „Capital“. „Diese drei Bereiche werden wir abgeben“, so Dierker. In welcher Form sich diese Entwicklung auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlust-Rechnung auswirken werde, könne derzeit noch nicht beziffert werden, heißt es.