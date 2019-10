Tausende Tote in den USA Wie sich die Sacklers an der Schmerzmittelsucht bereicherten

Es ist ein rund vier Jahre altes Video, dass Sackler so zeigt. Damals wurde der Pharmamilliardär wegen der Rolle seiner Familie und seines Unternehmens in der Opiate-Krise vernommen, die weite Teile der Vereinigten Staaten seit Jahren in ihren Fängen hält. Die Zahl der Medikamentenabhängigen schoss zeitweise rapide in die Höhe, riss vor allem in wirtschaftlich abgehängten Regionen ganze Gemeinden auseinander. Bald suchte die Öffentlichkeit nach Verantwortlichen. In der Sackler-Familie wurde sie fündig.