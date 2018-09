Tecentriq US-Zulassungsverfahren für Roche-Lungenkrebstherapie dauert länger

Die Arzneimittelbehörde FDA habe das Unternehmen informiert, dass die Begutachtungsfrist für eine Kombinationsbehandlung der Medikamente Tecentriq plus Avastin plus einer Chemotherapie um drei Monate verlängert wurde, teilte der Konzern aus Basel am Donnerstag mit. Die Behörde brauche Zeit, um die zusätzlich angeforderten Informationen zu prüfen, hieß es. Roche rechnet nun mit einer Zulassungsentscheidung der FDA bis 5. Dezember.