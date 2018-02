Siemens hat gemeinsam mit Konzernen wie Airbus, IBM und Allianz eine Charta für Cybersicherheit verabschiedet. Was soll so eine unverbindliche Absichtserklärung bringen?

Die Digitalisierung ist der große transformatorische Trend, und das ist ja auch gut so, denn die Digitalisierung treibt die Produktivität. Das größte Risiko dabei ist aber die Cybersicherheit. Nehmen Sie als Beispiel das autonome Fahren. Das führt zu mehr Sicherheit, könnte aber auch durch Cyberattacken dramatisch konterkariert werden. Darum haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir für mehr Cybersicherheit sorgen können – und das im Übrigen sehr verbindlich: Wir wollen mit der Initiative dafür sorgen, dass Kunden und Verbraucher Vertrauen in die Cybersicherheit unserer Produkte und Lösungen haben. Auch wenn es nie eine hundertprozentige Sicherheit geben kann.