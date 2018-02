Wie hat sich die Bedrohungslage durch Cyberattacken in letzter Zeit verschärft?

Der Level an Attacken ist immens. Bei unserem Unternehmen etwa gibt es jeden Monat rund 1000 Angriffe. Die Zahl steigt in dem Maße wie sich die Digitalisierung ausbreitet. Es ist ein permanenter Kampf, sich dagegen zu wappnen.