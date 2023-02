Technologiebranche: Betriebsräte von Bosch und ZF beklagen Produktionsverlagerungen

Im Standortwettbewerb um die Produktion von Elektroautoteilen fürchten die Betriebsräte der Zulieferer Bosch und ZF Friedrichshafen Ansiedlungen in Niedriglohnländern Osteuropas. „Wir haben eine zweite Front, die lautet, wir verlagern nach Osteuropa“, sagte Achim Dietrich, Betriebsratschef von ZF Friedrichshafen, am Freitag in Stuttgart.