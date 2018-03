Technologiekonzern: Jenoptik wird umgebaut

JenaMit einem kräftigen Umsatz- und Ertragsplus im Rücken will sich der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik in diesem Jahr neu aufstellen. Von einem Industriekonglomerat solle Jenoptik wieder zu einem Unternehmen werden, das sich auf seine Kernkompetenz in der Optoelektronik konzentriere – und damit auf optische Systeme, Laser und Sensoren, sagte der Vorstandschef des TecDax-Unternehmens, Stefan Traeger, am Donnerstag in Jena.