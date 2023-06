Technologiekonzern Siemens baut neue Hightech-Fabrik in Singapur

Siemens-Kontrolleure mahnten an, die Resilienz zu verbessern, und drangen darauf, auch andere Standorte in Asien in die Überlegungen einzubeziehen. So wurden als Standorte auch Singapur und Vietnam geprüft, wo ebenfalls der iPhone-Hersteller Apple produziert. Die Regierung in Singapur habe sich sehr um die Siemens-Ansiedlung bemüht, heißt es im Konzern. Die Singapurer locken in der Regel mit Steuervorteilen, ähnlich wie die USA mit ihrem Förderprogramm „Inflation Reduction Act“ (IRA).