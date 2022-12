Technologiekonzern: Siemens-Vorstand will Genehmigung für virtuelle Hauptversammlungen

Siemens hält seine Hauptversammlung auch 2023 virtuell ab und will sich diese Möglichkeit auch für die folgenden zwei Jahre offenhalten. Als erster deutscher Großkonzern will das Münchner Unternehmen dazu am 9. Februar die Genehmigung seiner Aktionäre für virtuelle Hauptversammlungen einholen, wie aus der am Montag veröffentlichten Einladung hervorgeht.