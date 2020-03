Technologiekonzern: Siemens will nach Börsengang wohl nur 30 Prozent an Siemens Energy halten

Siemens will sich beim Börsengang seiner Energie-Sparte im Herbst Finanzkreisen zufolge von Anfang an auf eine klare Minderheits-Position zurückziehen. Der Technologiekonzern wolle nur etwa 30 Prozent an der Siemens Energy AG behalten, die Ende September separat an der Börse gelistet werden soll, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.