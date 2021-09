Technologiekonzern: Siemens will offenbar Geschäft mit Brief- und Paket-Sortiermaschinen verkaufen

Siemens nimmt Insidern zufolge einen neuen Anlauf zum Verkauf des Logistik-Geschäfts. Der Münchner Technologiekonzern habe Berater engagiert, die das Geschäft mit Brief- und Paket-Sortiermaschinen für einen Auktionsprozess vorbereiten sollten, der noch in diesem Jahr beginnen könnte, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.