Technologiekonzern Trotz Chipkrise: Bosch steigert Umsatz um zehn Prozent

Der neue Bosch-Chef Stefan Hartung machte deutlich, dass die Lieferengpässe bei Halbleitern noch lange nicht erledigt sind. „Das beschäftigt uns in allen Branchen, bis hin zu Gebrauchsgütern.“ Mit einer Normalisierung sei voraussichtlich erst vom kommenden Jahr an zu rechnen. Bosch baue die eigene Halbleiter-Fertigung in Dresden, Reutlingen und im malaysischen Penang aus und investiere allein dafür in diesem Jahr rund 400 Millionen Euro, sagte Hartung.



Mehr zum Thema: Lange hat der weltgrößte Zulieferer am Verbrennungsmotor festgehalten, nun muss er schnell umsteuern. Doch bisher fehlt es an ausreichend Bauteilen für E-Autos – und Software programmieren die Autobauer vermehrt selbst. Was hat Bosch ihnen noch zu bieten?