Bei der Allianz steht der Umbau der Sachversicherung an. "Wir werden 2018 und in den Folgejahren die Sachversicherung ebenfalls zukunftssicher machen", sagte Vorstandschef Oliver Bäte am Mittwoch auf der Hauptversammlung in München laut Redetext. In der Lebensversicherung und Vermögensverwaltung sei das bereits geschehen. "Ihre gesamte Allianz wird einfacher und schrittweise digitaler werden", kündigte Bäte an. Das werde Zeit und Mühe kosten und "nicht immer geräuschlos vonstatten gehen". Die Schaden- und Unfallversicherung ist traditionell der größte Ertragsbringer für Europas größten Versicherer und der Bereich, in dem Bäte am liebsten zukaufen will.