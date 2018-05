Henkel hält trotz Wechselkurseffekten an Zielen fest

Trotz hoher Belastungen durch die Dollar-Schwäche und Lieferschwierigkeiten in den USA hält der Konsumgüterriese Henkel an seinen Jahreszielen fest. Bereinigt um Wechselkurseffekte und Zukäufe habe Henkel im ersten Quartal den Umsatz und das Ergebnis je Aktie gesteigert und damit die Grundlage für das Erreichen der Prognose geschaffen, teilte Vorstandschef Hans Van Bylen am Mittwoch mit. "Wir wollen unser profitables Wachstum weiter fortsetzen", betonte er. Zudem sei der Konzern auf gutem Wege, im Laufe des zweiten Quartals die Lieferprobleme in den USA zu beheben. Henkel peilt 2018 ein organisches Wachstum in der Bandbreite von zwei bis vier Prozent an, die bereinigte Umsatzrendite (Ebit) soll auf mehr als 17,5 Prozent steigen. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie soll um fünf bis acht Prozent zulegen.