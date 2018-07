Termin für Tarifverhandlung Bewegung im Streit beim Zulieferer Neue Halberg Guss

Nach Informationen der WirtschaftsWoche soll der Termin für Tarifverhandlungen am kommenden Donnerstag stattfinden. Ein Sprecher vom IG Metall Bezirk Mitte bestätigte Informationen der WirtschaftsWoche. Es gehe um die Forderung der IG Metall, einen Fonds außerhalb des Unternehmens zu bilden, mit der mögliche Abfindungen und Qualifizierungen bezahlt werden könnten, falls Mitarbeiter betriebsbedingt gekündigt werden würden. Der Streik würde aber bis mindesten Donnerstag fortgesetzt. Bei einer Einigung könnte man den Streik theoretisch aussetzen; formal könnte man ihn aber nur durch eine Urabstimmung beenden. Der Streik ist bereits in der dritten Woche. Er hat bereits Probleme in der Produktion vor allem bei Opel und im Volkswagen-Konzern ausgelöst.