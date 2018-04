Tesla-Chef in der Kritik: Die gebrochenen Versprechen des Elon Musk

Pionier will Tesla nicht nur beim Elektroauto sein. Sondern auch beim autonomen Fahren. „Komplette Autonomie werden wir in ungefähr zwei Jahren erreicht haben“, sagte Musk – zweieinhalb Jahre ist das bald her. Einen Autopiloten haben Tesla-Autos zwar längst an Bord. Allerdings mahnt der Autobauer seine Kunden, sich im Straßenverkehr nicht allein darauf zu verlassen.