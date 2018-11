Tesla, GM, Apple Diese US-Konzerne fürchten Trumps Zollpolitik

Apple

Computer und iPhones des Technologie-Konzerns gehören zu den wichtigsten chinesischen Export-Gütern, weil die in Kalifornien entwickelten Geräte überwiegend in der Volksrepublik zusammengeschraubt werden. Bislang waren sie von Sonderabgaben ausgenommen. Doch wenige Tage vor seinem geplanten Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping bezeichnete Trump es als „sehr unwahrscheinlich“, auf die bislang nur angedrohte Anhebung der Strafzölle zu verzichten, was dann auch Apple treffen würde. „Ich könnte den Zoll auf zehn Prozent festsetzen“, sagte Trump dem „Wall Street Journal“. „Die Leute würden damit problemlos klarkommen.“

Firmenchef Tim Cook hat sich wiederholt gegen Zollschranken ausgesprochen. Zwischenzeitlich hat Apple, dessen Börsenwert im August die Marke von einer Billion Dollar geknackt hatte, seinen Status als wertvollstes Unternehmen der Welt an Microsoft verloren: Am Dienstagmorgen wurde der Softwareriese mit 817 Milliarden Dollar bewertet, Apple nur mit rund 815 Milliarden Dollar.

Bild: dpa