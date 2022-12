Tesla Semi Kann Musks neues „Biest“ den Lkw-Markt umkrempeln?

„Ich kann gar nicht glauben, dass es schon fünf Jahre sind“, witzelte Elon Musk am Donnerstagabend auf der Bühne, diesmal in der Gigafactory in Sparks nahe der Spielerstadt Reno in Nevada. Der Tesla-Chef war persönlich gekommen, rollte an Bord einer elektrischen Sattelzugmaschine in die Halle. Es ist der Tesla Semi, das neueste Modell seines Elektroauto-Konzerns. Fast genau fünf Jahre ist es her, seit Musk die ersten zwei Prototypen vorstellte. Damals war der Produktionsstart für Mitte 2019 versprochen worden, dann auf Ende 2020 verschoben. Nun ist es Ende 2022 geworden.