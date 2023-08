Teure Herausforderung Baubranche besorgt über Deponien mit wachsenden Schuttbergen

Der Bund rechnet aus Basis eines Planspiels mit kaum oder nur geringfügigen Änderungen der Materialströme. „Ob dies tatsächlich so ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, konkreter als bisher abzuschätzen, weil die Verordnung erst wenige Wochen in Kraft ist“, sagt ein Ministeriumssprecher. Außerdem ist ein wissenschaftliches Begleitgutachten geplant, welches derzeit aber noch nicht ausgeschrieben ist. „Es ist folglich erst in ein paar Jahren mit validen Ergebnissen zu rechnen.“