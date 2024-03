The Body Shop und Co. Der Nachhaltigkeitstrend frisst seine ältesten Kinder

Was Nachhaltigkeit bedeutet, wusste Anita Roddick, die Gründerin von The Body Shop schon, als es den Begriff noch gar nicht gab. 1986, als die Vokabel nach Erwähnung im Brundtland-Report der Uno ihre steile Karriere begann, existierte The Body Shop im südenglischen Brighton bereits seit zehn Jahren. Gerade deswegen gelten Roddick und die Marke bis heute als Pioniere in der Kosmetikbranche: für Produkte, die frei von Tierversuchen, frei von Plastik, ökologisch sind. Nachhaltig eben.