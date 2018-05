Die vermutet das Unternehmen vor allem in Asien. Auf der Suche nach den fernöstlichen Neukunden meidet Vorwerk deshalb den Wettbewerb mit den Herstellern von Kaffeevollautomaten und setzt auf das Getränk, das in Asien einen ganz anderen Stellenwert genießt als in Europa oder den USA: Tee. Davon erhofft sich das Unternehmen neue Möglichkeiten in China, aber auch in Deutschland wird Temial bald auf den Markt kommen. Von Juni an soll das Gerät für 599 Euro vorzubestellen sein.